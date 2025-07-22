أمريكا تسلم الهند الدفعة الأولى من "الدبابات الطائرة"

وصلت إلى قاعدة هيندون الجوية، بعد ظهر اليوم (بتوقيت الهند)، أول دفعة من مروحيات "أباتشي" المقاتلة، تضم ثلاث طائرات متقدمة مطلية بتمويه صحراوي، تم نقلها من الولايات المتحدة على متن طائرة شحن من طراز "أنتونوف"، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية بقدرات الجيش الهندي الهجومية.

وهذه أول مرة يتسلم فيها الجيش الهندي هذا الطراز المتطور من المروحيات.

ووفقًا لبيان رسمي، من المنتظر أن تُنشر المروحيات الجديدة، المعروفة بلقب "الدبابات الطائرة"، في مدينة جودبور الواقعة على مقربة من الحدود الغربية مع باكستان، لتعزيز الجاهزية القتالية في تلك المنطقة الحيوية.

وقال الجيش الهندي في تعليق على وصول الطائرات: "لحظة فارقة لقواتنا مع وصول الدفعة الأولى من مروحيات أباتشي المخصصة للجيش. من المتوقع أن تُسهم هذه المنصات المتقدمة في رفع القدرات العملياتية بشكل كبير".

وستخضع المروحيات، المصنعة من قبل شركة "بوينغ" الأمريكية، لمرحلة تجريبية تتضمن اختبارات قبول متعددة، تشمل التقييم الفني والعملياتي، قبل دخولها الخدمة الفعلية.

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وأشارت قناة "إن دي تي في" الهندية إلى أن هذه الدفعة جاءت ضمن صفقة بقيمة 600 مليون دولار أبرمتها نيودلهي مع واشنطن خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2020. وتنص الصفقة على تسليم ست مروحيات أباتشي للجيش الهندي، لكن تأخر التسليم نتيجة لتعطل سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية.

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وتُعدّ أباتشي من بين أكثر المروحيات الهجومية تطورًا في العالم، حيث تتميز بقدرات متعددة تشمل تنفيذ المهام القتالية، وعمليات الاستطلاع، والأمن، ودعم مهام حفظ السلام. كما أنها مجهزة بأنظمة استهداف عالية الدقة، قادرة على العمل في جميع الظروف الجوية، إلى جانب أنظمة رؤية ليلية، وتقنيات حديثة للاتصال والملاحة والاستشعار، بالإضافة إلى تسليح متقدم.

ويمتلك سلاح الجو الهندي حاليًّا سربين نشطين من مروحيات الأباتشي، يتمركزان في باثانكوت بولاية البنجاب، وجورهات في ولاية آسام، ما يفتح الباب أمام تكامل أكبر في القدرات الجوية بين الجيش وسلاح الجو في البلاد.