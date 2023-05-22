اتهام 4 أشخاص في ألمانيا ببيع برامج تجسس لتركيا

وجّه مدعون ألمان تهما إلى 4 مدراء شركة ببيع برامج معلوماتية بشكل غير قانوني لأجهزة الاستخبارات التركية لاستخدامها في التجسس على المعارضة في البلاد، كما أعلن مسؤولون، اليوم الإثنين.

والمشتبه بهم من شركة "FinFisher" وهي شركة مقرها ميونيخ تعمل على تطوير وبيع برامج التجسس لوكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات.

ويتهم الأربعة بخرق القوانين التي تحظر بيع المنتجات "ذات الاستخدام المزدوج" لأغراض مدنية وعسكرية، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بدون موافقة السلطات.

وبحسب مدعي ميونيخ، فإن الشركة وقعت كما يعتقد عقداً بقيمة أكثر من 5 ملايين يورو في 2015، لبيع برامج المراقبة لأجهزة الاستخبارات التركية إلى جانب التدريب والدعم.

وفي 2017، عُرض برنامج "FinSpy" على حركة معارضة تركية لتنزيله من موقع مزيف "بذرائع كاذبة من أجل التجسس عليهم" كما قال المدعون.