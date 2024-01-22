بـ"الشعوذة".. تشاد تتعرض لأغرب محاولة انقلاب أفريقية
تحدث مسؤولون في تشاد عن إحباط أغرب محاولة انقلاب بالدولة الأفريقية يوم الجمعة الماضي، من خلال "السحر والشعوذة" وليس بالسلاح.
وأعلنت المديرية العامة للاستخبارات العسكرية التشادية ووسائل الإعلام المحلية، عن محاولة مجموعة من الأفراد المنظمين لحركة M3M تقويض أمن الدولة، بحسب بيان لوزير الإعلام عبد الرحمن كلام الله.
هذه المجموعة لم تكن تنوي تنفيذ محاولة التمرد بالسلاح، ولكن بالسحر والشعوذة بالاستعانة بثلاثة من كبار السحرة والمشعوذين، عن طريق تقديم تضحيات بالدجاج والماعز والأغنام، وأضحية بشرية لرجل.
وفي التفاصيل ووفقا للمديرية تم العثور على رأس رجل مقطوع الرأس "في حقيبة في منزل رئيس M3M"، وهو "ملازم" لم تذكر اسمه، وأظهر مقطع فيديو قدمه الجيش لبعض وسائل الإعلام جنرالًا في المديرية العامة لإدارة الهجرة على شبكات التواصل الاجتماعي، تم تصويره أمام عشرات الرجال "المعتقلين" وهم جالسون على الأرض.
وكشفت وسائل الإعلام التشادية عن هوية قائد محاولة التمرد، وهو الملازم كورومتا ليفانا جوليمي.
وقالت المديرية العامة لإدارة السجون إن "أكثر من 80 عضوا" من هذه المجموعة "تم وضعهم قيد الاعتقال" قبل يوم من 13 يناير، وهو اليوم الذي "كانوا يعتزمون فيه تنفيذ عملية التمرد"، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ الإعلان عن إحباط هذه المحاولة، والنقاش يجري في تشاد حول صدقها، خاصة الطريقة المعلن أنها جرت بها.