بـ"الشعوذة".. تشاد تتعرض لأغرب محاولة انقلاب أفريقية

وفي التفاصيل ووفقا للمديرية تم العثور على رأس رجل مقطوع الرأس "في حقيبة في منزل رئيس M3M"، وهو "ملازم" لم تذكر اسمه، وأظهر مقطع فيديو قدمه الجيش لبعض وسائل الإعلام جنرالًا في المديرية العامة لإدارة الهجرة على شبكات التواصل الاجتماعي، تم تصويره أمام عشرات الرجال "المعتقلين" وهم جالسون على الأرض.

وكشفت وسائل الإعلام التشادية عن هوية قائد محاولة التمرد، وهو الملازم كورومتا ليفانا جوليمي.

وقالت المديرية العامة لإدارة السجون إن "أكثر من 80 عضوا" من هذه المجموعة "تم وضعهم قيد الاعتقال" قبل يوم من 13 يناير، وهو اليوم الذي "كانوا يعتزمون فيه تنفيذ عملية التمرد"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ الإعلان عن إحباط هذه المحاولة، والنقاش يجري في تشاد حول صدقها، خاصة الطريقة المعلن أنها جرت بها.