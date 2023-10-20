أحدث استطلاع للرأي.. شعبية نتنياهو في أدنى مستوياتها

تدنَّت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحزب "الليكود" اليميني الذي يترأسه، إلى مستوى لم يشهده منذ انتخابات الكنيست الأخيرة التي أُجريت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجرته شركة "لازار للبحوث"، بناءً على طلب صحيفة "معاريف"، فارقًا غير مسبوق حدث بين نسبة تأييد نتنياهو وبين تأييد وزير الدفاع السابق بيني غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة"، الذي يُصنَّف "يمين-وسط" الخريطة السياسية، وهو الحزب الذي كان قد انضم أخيرًا لحكومة نتنياهو، وأصبح نوابه وزراء بلا حقائب.

وبحسب النتائج التي نشرتها "معاريف"، اليوم الجمعة، فقد أكد 80% ممن شاركوا في الاستطلاع أنه على نتنياهو إعلان مسؤوليته عمَّا شهدته مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول خلال عملية "طوفان الأقصى".