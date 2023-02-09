رئيس المجلس الأوروبي: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا

حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الخميس، في أعقاب لقاء القادة الأوروبيين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن الأسابيع القادمة يمكن أن تحسم مسار الغزو الروسي.

وقال ميشال: "الأسابيع والأشهر القادمة ستكون على الأرجح حاسمة، إنه ليس الوقت للخوف إنما لتقديم الدعم الكامل".