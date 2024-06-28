بعد المناظرة.. هل يزيح الحزب الديمقراطي بايدن قبل الانتخابات؟

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن من وصفتهم بـ"الديمقراطيين المذعورين"، قد يكونوا على استعداد لإزاحة الرئيس جو بايدن جانبًا، "ولكنهم يحتاجون إليه لاتخاذ الخطوة الأولى"، وذلك بعد أن هيمن دونالد ترامب، الخميس، بكثير من الثقة على أول مناظرة تلفزيونية في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بمواجهة جو بايدن الذي تعثر في الكلام ولو كان هجوميًا في المضمون.

وأضافت الصحيفة، أنه "في خلال دقائق من انتهاء أداء بايدن الضعيف في المناظرة على قناة سي إن إن، كان معلقو الشبكة يناقشون علنًا إمكانية استبدال بايدن على بطاقة الترشح، أما بالنسبة للديمقراطيين الغاضبين، فإن الخبر السار هو أن هناك طريقة للقيام بذلك قبل الانتخابات".

ولدى الحزب الديمقراطي، من الناحية الفنية، نظام لتسمية مرشح جديد في المؤتمر في حال رفض أحد المرشحين الترشح، إلا أن "العملية برمتها عملية مهلهلة لم يتم النظر فيها منذ عقود"، وفقًا للصحيفة.

ووفقًا لقواعد اللجنة الوطنية الديمقراطية، لا توجد آلية يمكن من خلالها لقادة الحزب الآخرين إبعاد بايدن عن الترشيح، وبدلاً من ذلك، إذا أراد أي شخص في الحزب أن يحل محله، فإن ذلك يتم من خلال طرحه في عملية ترشيح مفتوحة في المؤتمر.

وفاز بايدن بنحو 95% من نحو 4 آلاف مندوب في الانتخابات التمهيدية لهذا العام، الذين تعهدوا بدعم بايدن ولكن لم يلتزموا بذلك، وهذا يعني أنه لا يوجد أي شرط قانوني بأن يصوتوا لبايدن.

ولكن حملة بايدن كان لها دور في اختيار هؤلاء المندوبين في مؤتمرات الولايات في أنحاء البلاد جميعها، وسيتعين على نصفهم على الأقل أن يرفضوه من أجل حرمانه من الترشيح.

ولكن في حال وافق بايدن على رفض ترشيح حزبه، فإن ذلك سيطلق عملية مفتوحة وغير متوقعة لاختيار بديل له.

ويمكن أن يجري ترشيح أسماء أخرى، من نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى الحكام جافين نيوسوم وجريتشن ويتمير وجي بي بريتزكر وغيرهم الكثير.

وسيعمل المرشحون، الذين يمكن أن يشملوا الأجنحة الجغرافية والأيديولوجية والأجيال في الحزب الديمقراطي، على التأثير على آلاف المندوبين الديمقراطيين لدعمهم في الاقتراع الأول.

وهناك أيضًا "المندوبون الفائقون"، الذين هم المسؤولون المنتخبون وقادة الحزب الذين يمكنهم التصويت لأي شخص يرغبون فيه.

و"للمندوبين" الفائقين حرية التصويت إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية المندوبين في الاقتراع الأول.