الاعتراف الدولي المحتمل بحكومة طالبان.. ما الذي سيتغير؟

وقالت أمينة محمد: "هذه المناقشة يجب أن تحصل. يعتقد البعض أنّ ذلك يجب ألا يحدث أبدا، ويقول البعض الآخر إنّه يجب أن يحدث.. طالبان تريد أن يتمّ الاعتراف بها.. هذه هي رافعتنا".

ومنتصف آب/ أغسطس عام 2021، سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول، قبل بسط سيطرتها على كافة أنحاء البلاد، وتشكيل حكومة لم تحظَ باعتراف دولي إلى الآن.

وربط المجتمع الدولي الاعتراف بنظام طالبان والإفراج عن المساعدات الإنسانية والمالية، باحترام الحركة لحقوق الإنسان، خصوصا حقوق النساء في الدراسة والعمل.

لا رغبة دولية

ورأى المحلل السياسي عامر السبايلة أن "العالم لا يرغب بإقامة علاقات مع حكومة طالبان؛ بسبب ما تمارسه من استفزازات".

وقال السبايلة، في تصريح لـ"إرم نيوز": "الاعتراف بطالبان كحكومة شرعية، كان المسار الطبيعي عند خروج القوات الأمريكية من أفغانستان في 2021".

وأضاف: "وجود طالبان كشريك على الأرض في أفغانستان، كان يدفع العالم لإعطائها فرصة في ذلك الوقت، إلّا أن الحركة لم تقدّم أي رسائل إيجابية لقبولها دوليا"، مشيرا إلى أن ذلك قد يحول دون حصولها على الاعتراف الدولي.

ولفت إلى أن "الاستفزازات التي تمارسها حكومة طالبان، في ملف حقوق الإنسان وخاصة التعامل مع المرأة، يجعلها لا ترقى لتكون شريكا سياسيا".

المخاوف الأمنية

واعتبر السبايلة أن "المخاوف الأمنية" ارتباطًا بالهجمات التي ينفذها تنظيم "داعش" في أفغانستان وباكستان، قد تدفع إلى "التسويق" للاعتراف بحكومة طالبان.

وقال: "الجانب الأمني قد يشكل فرصة للاعتراف بحكومة طالبان ومساعدتها أمنيا؛ لتجنب سيطرة داعش على الحكم في البلاد".

المصالح الغربية

بدوره، رأى الخبير في الجماعات الإسلامية أسامة شحادة أن "ما يحرك الاعتراف بحركة طالبان من عدمه هو المصالح الغربية وليس العدالة وحقوق الإنسان".

وأضاف شحادة أن الغرب يريد في أفغانستان "قوة معتدلة" تنوب عنه في مهمة محاربة التطرف، وأيضا تتجنب الدخول في المحور الصيني الروسي الإيراني.

واعتبر أن ذلك ينطبق على طالبان "التي تحارب من جهة داعش، وتختلف من جهة أخرى من الناحية العقائدية مع إيران".

وبيّن شحادة أن الغرب سيدعم الاعتراف بحكومة طالبان إذا دعم هذا الاعتراف المصالح الغربية في أفغانستان، وفي حال عدم خدمة الاعتراف لهذه المصالح، "ستجري المماطلة به ووضع شروط عليه".

ورأى شحادة أن الاعتراف يساعد طالبان على "التمسك بالاعتدال، ويضيق على التيارات المتشددة مثل داعش".

وقال شحادة: "الاعتراف، في حال حدوثه، سيكون مشروطا وعلى شكل مساومة (..) القوى الدولية ستشترط على طالبان مقابل الاعتراف التحرر من ممارسات معينة، ضمن معايير غربية منحازة".