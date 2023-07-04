تحطم مقاتلة روسية في إقليم كامشاتكا
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، أن طائرة حربية من طراز "ميغ-31" تحطمت خلال طلعة تدريبية فوق خليج أفاشا في إقليم شبه جزيرة كامشاتكا (أقصى شرق روسيا)، وأن قوات للبحث والإنقاذ توجهوا لمكان الحادث.
وقال الأسطول في بيان: "في 4 يوليو، أثناء قيامها برحلة تدريب في إقليم كامشاتكا فوق مياه خليج أفاشا، تحطمت طائرة حربية من طراز ميغ-31 .. الطائرة كانت تحلق بدون ذخيرة".
وأضاف البيان: "حاليًا تم إرسال قوات البحث والإنقاذ التابعة لأسطول المحيط الهادئ إلى موقع الحادث، وهم يبحثون عن الطاقم".