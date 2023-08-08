"إما الجميع أو لا أحد".. إسرائيليات يطالبن بإعفاء أبنائهن من التجنيد

وهددن بعدم تشجيع أبنائهن على التجنيد ما لم يتم حرمان جماعة "الحريديم" المتدينة من استثناء الاستدعاء الطويل المدى الذي يتمتعون به، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن السيدات هتفن بشعارات "إما الجميع أو لا أحد"، وحملن لافتات تحمل عبارة "دم أبنائنا وبناتنا ليس أرخص سعرًا"؛ احتجاجا على مشروع قانون جديد مقترح سيجعل الاستثناء ساري المفعول إلى الأبد لأبناء "الحريديم" الدارسين للتوراة.

صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية