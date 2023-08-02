إيطاليا: أي تدخل عسكري غربي في النيجر سيُعدُّ "استعمارًا جديدًا"

دعت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إلى استبعاد أي تدخل عسكري من الدول الغربية لاستعادة الحكم في النيجر من قادة الانقلاب.

ونقلت الإذاعة الإيطالية العامة، عن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، قوله، "يجب علينا استبعاد أي تدخل عسكري غربي واستعادة الديمقراطية في النيجر"، مؤكدًا أن "أي تدخل عسكري غربي سيُنظر له على أنه استعمار غربي جديد".