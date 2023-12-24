8 مقاتلات صينية تعبر خط المنتصف في مضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد إنها رصدت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية ثماني مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان، مضيفة أنها رصدت أيضا منطادا واحدا.

وشكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، مرارا من النشاط العسكري الصيني حولها في الأعوام الأربعة الماضية.

وتكثف الصين مهامها حول تايوان مع قرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجزيرة في 13 يناير كانون الثاني.

وخط المنتصف كان يعتبر في وقت ما حاجزا غير رسمي بين الجانبين، لكن الطائرات الصينية تحلق فوقه الآن على نحو دوري.

وقالت وزارة الدفاع إن تايوان أرسلت قواتها لمراقبة الوضع.

وأعلنت الوزارة أيضا أنها رصدت منطادا صينيا في المضيق هو الأحدث ضمن مجموعة من المناطيد تقول تايوان إنها تراقب الطقس على الأرجح ودفعتها الرياح السائدة في هذا الوقت من العام.

وقالت إن المنطاد، الذي رصدته بعد عبوره خط المنتصف أمس السبت، اتجه شرقا ثم اختفى بعد ساعة.