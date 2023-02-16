أمريكا تدشن قوة ضد "التقنيات التخريبية" لمواجهة تهديدات لأمنها القومي

وقالت إن المبادرة ستكون جهدًا مشتركًا بين وزارتي العدل والتجارة الأمريكيتين بهدف منع الخصوم من "محاولة سرقة أفضل تقنياتنا".

وقالت موناكو: "سنستخدم المعلومات الاستخباراتية، وتحليلات البيانات، لاستهداف الأطراف غير القانونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقوية سلاسل الإمداد، ورصد الإنذار المبكر من التهديدات التي تتعرض لها أصولنا الحساسة مثل أشباه الموصلات".

وركزت وزارة العدل، خلال السنوات القليلة الماضية، جهودها بشكل متزايد، على رفع دعاوى جنائية لحماية الملكية الفكرية للشركات، وسلاسل التوريد الأمريكية، وبيانات خاصة عن أمريكيين من الخصوم الأجانب الذين استهدفوها إما من خلال هجمات إلكترونية أو السرقة أو التهرب من العقوبات.

ودأب مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون على قول، إن الصين ما زالت تشكل -إلى حد بعيد- أكبر تهديد للابتكار التكنولوجي والأمن الاقتصادي في أمريكا، وهذا ما أكدته نائبة وزير العدل الأمريكية خلال كلمتها اليوم الخميس.

وقالت موناكو: "عقيدة الصين الخاصة بالدمج المدني العسكري، تعني أن أي تقدم تحققه شركة صينية له تطبيق عسكري يجب أن يتم الإفصاح عن معلوماته للدولة".