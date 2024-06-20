المعارض الإيراني مهدي كروبي يعلن دعمه للمرشح بزشكيان
أعلن المعارض الإيراني الإصلاحي مهدي كروبي، الأربعاء، دعمه للمرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان.
وقال حسين كروبي، نجل مهدي كروبي الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ العام 2009، إن والده يدعم ترشيح مسعود بزشكيان في الولاية الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وأضاف حسين كروبي لموقع "إنصاف نيوز" الإخباري، إن رسالة والده هي أن التصويت للمرشح بزشكيان "ضروري لتحقيق 3 أهداف أساسية لإنقاذ البلاد".
ووفقًا للتقرير، ذكر مهدي كروبي أن هذه الأهداف الثلاثة هي: "إنهاء العقوبات، وتصحيح حقوق الأمة، ومحاربة الفساد".
وقال حسين كروبي: "بعد 14 عامًا لم ييأس والدي من إصلاح البلاد، ومنذ 2005 حذَّر من زوال النظام الجمهوري ودفع الثمن حتى الآن، ورسالته هي أنه بالتصويت للدكتور مسعود بزشكيان سنحقق هدف إنقاذ البلاد".
ويتنافس بزشكيان مع 5 مرشحين من التيار الأصولي المتشدد، هم كل من: سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومصطفى بور محمدي.
ويعد مهدي كروبي من أبرز الشخصيات السياسية الإيرانية التي قادت المعارضة الإصلاحية خلال الاحتجاجات التي اندلعت العام 2009 على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.