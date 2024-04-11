تنسيق أمريكي إسرائيلي بشأن الرد على أي اعتداء إيراني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن الزيارة المرتقبة التي يجريها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إلى تل أبيب، اليوم، تؤشر على تنسيق رد أمريكي إسرائيلي عسكري مشترك، حال تعرضت الأخيرة لهجوم إيراني.

وذكرت قناة "الأخبار 12" العبرية، أن الجنرال كوريلا بصدد الوصول إلى تل أبيب، الخميس، حيث سيعقد اجتماعًا مع وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي.

رد انتقامي مشترك

وكشفت أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قامتا، في الأيام الأخيرة، بعمليات تنسيق ومواءمة لنظم الصواريخ والدفاع الجوي المشترك بالمنطقة، تحسبًا للرد الانتقامي الإيراني على اغتيال قائد "فيلق القدس" في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي.

وربطت القناة بين زيارة كوريلا، وبين تصريح الرئيس جو بايدن، بأن الالتزام الأمريكي تجاه أمن إسرائيل ضد إيران هو التزام ثابت، وذكر بايدن في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن بلاده ستبذل ما في وسعها من أجل حماية أمن إسرائيل.

ونقلت القناة عن مصادر على صلة بالموضوع، أن تصريحات بايدن "لم تأتِ من فراغ"، وأن واشنطن "ستساعد إسرائيل لو تعرضت لهجوم عبر إيران أو أذرعها، سواء من خلال اعتراض الصواريخ والمُسيرات، دون استبعاد تجهيز رد انتقامي مشترك بالتعاون مع إسرائيل".