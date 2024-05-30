إيطاليا: على أوكرانيا ألّا تستخدم أسلحتنا لمهاجمة العمق الروسي

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، إنّ بلاده لن ترسل أي قوات إلى أوكرانيا، وإن أي أسلحة تقدمها لكييف يجب ألّا تُستخدم لمهاجمة الأراضي الروسية، حسب وكالة "رويترز".

وشدد تاياني في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة العامة الإيطالية على أن "كل الأسلحة التي تخرج من إيطاليا إلى (أوكرانيا) يجب أن تُستخدم فقط داخل أوكرانيا".

وفي عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، باتت إيطاليا من أقوى الداعمين لأوكرانيا، لكن روما لم تكشف أبدا عن تفاصيل المساعدات العسكرية التي تقدمها لكييف.