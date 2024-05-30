إيطاليا: على أوكرانيا ألّا تستخدم أسلحتنا لمهاجمة العمق الروسي
قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، إنّ بلاده لن ترسل أي قوات إلى أوكرانيا، وإن أي أسلحة تقدمها لكييف يجب ألّا تُستخدم لمهاجمة الأراضي الروسية، حسب وكالة "رويترز".
وشدد تاياني في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة العامة الإيطالية على أن "كل الأسلحة التي تخرج من إيطاليا إلى (أوكرانيا) يجب أن تُستخدم فقط داخل أوكرانيا".
وفي عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، باتت إيطاليا من أقوى الداعمين لأوكرانيا، لكن روما لم تكشف أبدا عن تفاصيل المساعدات العسكرية التي تقدمها لكييف.
ويجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في براغ الخميس، في ظل دعوات متزايدة لأبرز بلدان التكتل العسكري لرفع قيود تمنع كييف من استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف داخل روسيا.
وسيركّز الاجتماع الذي يتواصل على مدى يومين في العاصمة التشيكية على الجهود الرامية للتوصل إلى حزمة دعم لأوكرانيا في قمة الناتو المزمع عقدها في واشنطن في يوليو/ تموز المقبل.
لكن النقاش الدائر بشأن إن كان يتعيّن السماح لكييف باستخدام الأسلحة التي تلقتها من داعميها الغربيين لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية يهيمن على الاجتماع.
وتضغط أوكرانيا على داعميها، وخصوصًا الولايات المتحدة، للسماح لها باستخدام الأسلحة البعيدة المدى التي يزوّدونها بها لاستهداف الأراضي الروسية.
ورفضت الولايات المتحدة وألمانيا حتى الآن السماح لكييف بشن ضربات عبر الحدود، خشية أن يؤدي ذلك إلى جرّهما باتّجاه مواجهة مباشرة مع موسكو.