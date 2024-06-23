أقرب لقتال فعلي.. تايوان تحاكي الحرب بمناورات "مختلفة"

قررت تايبيه إجراء مناورات حربية قالت عنها إنها ستكون مختلفة وأقرب ما تكون إلى القتال الفعلي، تستهدف فيها محاكاة مواجهة "العدو"، بحسب ما ذكره مسؤول كبير في تايوان.

ونقلت "رويترز"، عن المسؤول الكبير قوله، إننا نستهدف محاكاة قتال حقيقي بالنظر إلى "تهديد العدو" المتزايد على نحو سريع من الصين.

وتجري بكين، التي تعتبر تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي جزءا من أراضيها، مناورات منتظمة حول الجزيرة، منذ أربع سنوات، للضغط على تايبيه لقبول مطالبة بكين بالسيادة، على الرغم من اعتراضات تايوان القوية.

وتبدأ تايوان مناورات "هان كوانج" التي تستمر خمسة أيام في 22 يوليو تموز.