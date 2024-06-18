بايدن أم ترامب؟.. "مفاتيح ليتشمان" تتوقع هوية الفائز

وضع المؤرخ الأمريكي آلان ليتشمان، الذي يوصف بـ"نوستراداموس الجديد"، 13 عاملًا أطلق عليها اسم "مفاتيح البيت الأبيض" لتحديد الفائز المقبل بمقعد الرئاسة الأمريكية.

وبرز اسم ليتشمان لقدرته العالية على التنبؤ، إذ استطاع توقع نتائج 9 من أصل 10 انتخابات رئاسية منذ إعادة انتخاب رونالد ريغان في عام 1984.

ونمت توقعات ليتشمان لتصل إلى انتخابات العام الجاري، في ظل مواجهة مرتقبة بين ترامب وبايدن. ويضع ليتشمان 13 مفتاحًا من خلالها يستطع الوصول إلى الفائز المحتمل في الانتخابات.

وقال ليتشمان في تصريح أدلى به لقناة "الشرق" إنه لا يستند إلى تكهّنات عبثية في إرساء توقعاته، بل يعتمد على نموذجه المكوّن من 13 مفتاحًا.

وتتضمن هذه المفاتيح عوامل عدة، أبرزها نجاحات السياسات الخارجية وإخفاقاتها، والاضطرابات الاجتماعية، والازدهار الاقتصادي والكساد، والفضائح، وابتكار السياسات، فضلًا عن الحضور القوي.