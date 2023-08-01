"التعاون الإسلامي" تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للاعتداءات على المصحف

حذر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من مغبة "تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف"، والتي كان آخرها في العاصمة السويدية ستوكهولم، والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وعبّر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ليل أمس الإثنين، عن أسفه لاستمرار السلطات السويدية في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذ الاعتداءات على المصحف الشريف، وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها.