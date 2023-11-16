تقرير: تدفّق غير مسبوق من المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر "الكناري"

أفاد موقع "أفريكان مانادجر" بأن شهر أكتوبر/تشرين الأول، شهد نقطة تحول مثيرة للقلق حيال أزمة الهجرة الأوروبية، وذلك مع تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى جزر الكناري عبر طريق غرب أفريقيا قدوما من الساحل المغربي.

وقال الموقع في تقرير له إنّ وكالة حرس السواحل والحدود الأوروبية "فرونتكس"، أبلغت عن أرقام لم يتم تسجيلها طيلة السنوات الـ 14 الماضية، وفقًا لبيان صدر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعد هذه الزيادة في أعداد الوافدين غير الشرعيين جزءًا من اتجاه أوسع على حدود أوروبا، مع أكبر عدد من المعابر غير القانونية منذ عام 2015، وفقًا لـ "فرونتكس"، على الرغم من أن طريق البحر الأبيض المتوسط المركزي، المؤدي إلى جزيرة لامبيدوزا والساحل الإيطالي، كان أقل حركة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقارنة بالعام السابق، إلا أنه لا يزال الطريق الأكثر ازدحامًا خلال العام، حيث تم اكتشاف 143613 حالة.

ووفقا للتقرير، "لا يزال وسط البحر الأبيض المتوسط الطريق الأكثر فتكًا، حيث تم تسجيل 2187 ضحية هذا العام"، فيما "تكشف الأرقام عن تحد إنساني هائل، وتسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لمنع وقوع خسائر في الأرواح في البحر".