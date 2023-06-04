أبرز 5 شخصيات في حكومة أردوغان الجديدة

تم تعيين رئيس الاقتصاد السابق شيمشك وزيرا للخزانة والمالية.

وكان شيمشك بحسب مراقبين، يحظى بتقدير كبير من قبل الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و 2018.

وينظر إلى تعيينه على أنه يهدف للخروج عن سنوات من السياسة غير التقليدية التي تدعمها أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من التضخم المرتفع والسيطرة الشديدة للدولة على الأسواق، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

كما دعا إلى إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي.

وعمل شيمشك خبيرا اقتصاديا في السفارة الأمريكية في أنقرة ولاحقًا في ميريل لينش.