القرار الأممي ضد ميليشيا الحوثيين.. توسع أمريكي وتصعيد دولي
انتزعت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا من مجلس الأمن الدولي، تقدمت به خلال جلسته أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك، يطالب ميليشيات الحوثي في اليمن، بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بشكل فوري.
ويدعم القرار قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن في البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة حماية أمن الملاحة البحرية، ومحذراً من تصاعد التوترات واتساع رقعتها.
وحول ذلك يرى الصحفي والباحث السياسي فؤاد مسعد أن "الأمور في المنطقة تتجه نحو التصعيد، وواشنطن وجدت في الأعمال الحوثية مبررا لتوسيع نفوذها وتقوية حضورها، خاصة أن هذه المنطقة تمثل ساحة سباق وتنافس إقليمي ودولي".
وأشار مسعد، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "واشنطن استطاعت أن توظف التحركات التي قامت بها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق أهدافها بإحكام سيطرتها على مضيق باب المندب، الذي يعتبر من أهم الممرات الدولية، وهي في سبيل هذا الهدف، يمكن أن تشن ضربة عسكرية ضد الحوثيين، خاصة أنها شكلت تحالفاً عسكرياً جديداً لهذا الغرض".
وأضاف أن القرار الأممي فرض عدة تساؤلات، أبرزها حاجة الولايات المتحدة بالفعل إلى قرار أممي لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر وتأمين الملاحة التجارية. ووفقاً لقراءات سياسية يمنية، فإن "ذلك مجرد استهلاك أمريكي".
الباحث والمحلل السياسي عبدالله إسماعيل، ذهب للتفتيش عن جوانب القرار من جهة مغايرة، بخلاف سلفه، حيث قال: "أرى فيه جوانب إيجابية، من خلال الإشارة الى القرارات الأممية السابقة التي صدرت بحق الحوثيين، وعلى رأسها القرار (2216)، مما يقويها، ويضع العالم أمام واجباته تجاه اليمن، وأنه مازال يدعم الشرعية اليمنية".
وتابع إسماعيل، في حديثه لـ"إرم نيوز": " من ناحية أخرى، قد يكون هذا التحرك من قبل أمريكا باتجاه مجلس الأمن، مؤشرا لبحثها عن الغطاء لما يمكن أن يتم، وربما يصل إلى حد توجيه ضربات عسكرية لميليشيات الحوثيين وإلى قوتها المُسلحة".
وأضاف إسماعيل: "دائماً ما تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث عن مظلة قانونية، عبر اللجوء لمجلس الأمن، وشراكة عامة تمثلت هذه المرة من تشكيل تحالف (حماية الازدهار)".
ونوه إسماعيل، إلى أن "هذا لا يلغي ما نقوله دائماً، بأن الميليشيات الحوثية تستدعي هذه الضربات الأمريكية أو الضربات والدولية، لا سيما أنها لا تستطيع العيش إلا على مسألة استثمار القضايا المحلية والعربية، لمصلحة التموضع الإيراني، فضلاً عن الهروب إلى الأمام من استحقاقات، كانت ستودي بها قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وينضم القرار الأممي ذو الرقم (2722)، إلى القرارات الأممية السابقة بحق الميليشيات الحوثية، وقد نال موافقة 11 عضواً من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، فيما رفضت 4 دول أخرى القرار.
والدول الرافضة للقرار هي (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق)، وخلال الكلمة التي ألقاها المندوب الروسي، في إطار الجلسة، وصف القرار الأممي بـ"المُسيّس"، ليتصدر بشكل معلن رفض القرار الأممي المُقدم من قبل الولايات المتحدة، وليفتح بذلك التكهنات حيال الموقف الروسي بالذات، تجاه الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر، وما إذا كانت موسكو ستذهب أبعد من هذا التوصيف، من خلال دعم ميليشيات الحوثيين، والتصدي لأي تحرك دولي تقوده واشنطن في المنطقة.
الصحفي والباحث السياسي فؤاد مسعد، يعلق على ذلك بقوله: "لا شك أن تعليق روسيا على قرار مجلس الأمن، يأتي ضمن صراع النفوذ في هذه المنطقة، باعتبار موسكو أحد الأطراف والقوى الدولية ذات الثقل العسكري والسياسي، ولها أطماع وتحالفات تعمل من خلالها لاستعادة حضورها الذي كان موجوداً في حقبة الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة".
من جانبه، يرى الباحث السياسي عبدالله إسماعيل، أن روسيا لا تعنيها القضية اليمنية، أو حتى القضية الفلسطينية، أكثر من بحثها عن مصالحها، في الصراع الذي يدور بينها وبين الولايات المتحدة، وبالتالي، وبكل تأكيد، ستكون بعيدة عن الخط الذي تريد واشنطن الذهاب إليه، وستتمترس في الجهة المعاكسة لها".
وأضاف إسماعيل: "أرى أن موقف روسيا مهما كان تجاه القرار، سواء بالتصريحات أو الامتناع عن التصويت لمصلحته، هو موقف لا يتعلق بالأمن الدولي، أو ما تستدعيه الحالة الإنسانية العامة، وما تتطلبه النواحي الاقتصادية، التي لن يقتصر تأثيرها على الدول المشاطئة للبحر الأحمر، بل العالم برمته، بما فيها روسيا نفسها، كون التهديدات تطال ممراً دولياً مهماً".
واختتم حديثه بالقول: "روسيا لا تتحرك من هذا الإطار، فهي تعترف أن ميليشيا الحوثي مشكلة، لكنها ستذهب بعيداً عن الخط الذي تذهب إليه وتسلكه واشنطن في معالجة الأمور".