القرار الأممي ضد ميليشيا الحوثيين.. توسع أمريكي وتصعيد دولي

انتزعت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا من مجلس الأمن الدولي، تقدمت به خلال جلسته أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك، يطالب ميليشيات الحوثي في اليمن، بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بشكل فوري.

ويدعم القرار قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن في البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة حماية أمن الملاحة البحرية، ومحذراً من تصاعد التوترات واتساع رقعتها.

وحول ذلك يرى الصحفي والباحث السياسي فؤاد مسعد أن "الأمور في المنطقة تتجه نحو التصعيد، وواشنطن وجدت في الأعمال الحوثية مبررا لتوسيع نفوذها وتقوية حضورها، خاصة أن هذه المنطقة تمثل ساحة سباق وتنافس إقليمي ودولي".

وأشار مسعد، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "واشنطن استطاعت أن توظف التحركات التي قامت بها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق أهدافها بإحكام سيطرتها على مضيق باب المندب، الذي يعتبر من أهم الممرات الدولية، وهي في سبيل هذا الهدف، يمكن أن تشن ضربة عسكرية ضد الحوثيين، خاصة أنها شكلت تحالفاً عسكرياً جديداً لهذا الغرض".