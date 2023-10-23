أردوغان يحيل إلى البرلمان التركي رسميًا طلب انضمام السويد لـ "الناتو"

أحال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميًا، اليوم الاثنين، طلب عضوية السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" على البرلمان، بعد 17 شهرًا من عرقلته لهذا الملف، على ما أعلنت الرئاسة التركية.

وأكّدت الرئاسة التركية في منشور على منصة "إكس"، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان وقّع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأحاله على الجمعية الوطنية الكبرى".

وفي تموز الماضي، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن تركيا وافقت على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.