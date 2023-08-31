إلغاء إضراب المدارس في إسرائيل بعد اتفاق مع وزارة المالية‎

ألغت منظمة المعلمين فوق الابتدائيين (الثانوي) في إسرائيل بالاتفاق مع وزارة المالية إضرابها الذي كان مقررا العمل به مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت منظمة المعلمين في بيان لها اطلعت عليه "إرم نيوز" : "تم التوصل إلى اتفاق "حول كل النقاط المهمة" في المفاوضات مع وزارة المالية، وذلك "في أعقاب النضال المستمر الذي خضناه من أجل التعليم الثانوي".

وأشار البيان إلى أن "المعلمين في المدارس الثانوية حققوا إنجازات هائلة، وبناء عليه فإن السنة الدراسية ستفتتح كالمعتاد".

وكان وزير التربية والتعليم "يوآف كيش" أعلن اليوم عن فشل في المفاوضات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، كما أعلن عن محاولة أخيرة سيجمع بها وزير المالية سموتريش مع رئيس منظمة المعلمين "ران إيرز" مساء اليوم الخميس، للحيلولة دون تنفيذ الإضراب من قبل المعلمين، إلا أنه عبر عن عدم تفاؤله من الاجتماع.

وحسب الاتفاق تقرر أن تقدم وزارة المالية زيادة للمعلمين على نحو 5 دفعات، الأولى بمبلغ 800 شيكل خلال راتب شهر أيلول/ سبتمبر، والثانية بقيمة 600 شيكل في أيلول/ سبتمبر 2024، بالإضافة إلى 600 يتم تقسيمها على 3 دفعات في مطلع سنوات 2025 و2026 و2027.

وتم الاتفاق على آلية تقديم مكافآت للمعلمين المتميزين، كما تقرر ضمن التفاهمات إضافة ساعة من الدراسة للمعلمين مع تقليص 3 ساعات من الدراسة الفردية، إذ يسمح وقت الدراسة الفردية للمعلمين بالتعامل مع الطلاب بشكل شخصي وفهم وضع كل منهم ومساعدته في المواد.

ومن جانبه، هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس منظمة المعلمين ران إيرز، وأشاد بالتوصل إلى الاتفاق ومنع الإضراب في السنة الدراسية الجديدة.

وقال نتنياهو خلال محادثته مع إيرز: "أنا سعيد بمنع الإضراب والتوصل إلى حل من أجل بداية السنة الدراسية الجديدة. هذا أمر مهم جدا وأثمن التعاون المشترك".

وأشار إلى أن "إغلاق هذا المثلث ليس بالأمر السهل، وأنا أهنئك (رئيس منظمة المعلمين) ووزيري المالية والتعليم على تحقيقكم لهذه النتيجة".