فرنسا تحظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين
أعلنت فرنسا حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين لأنها "من المرجح أن تعرقل النظام العام"، وفقًا لما جاء في رسالة بعث بها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إلى المحافظين في جميع أنحاء فرنسا.
وكانت حركة حماس دعت، هذا الأسبوع، إلى احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي، غدًا الجمعة، لدعم الفلسطينيين.
يذكر أن فرنسا شهدت عددًا من التجمعات في المدن الكبرى للتعبير عن التضامن مع إسرائيل، فيما أثار قرار الحكومة الفرنسية بمنع التظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني، والتضامن مع قطاع غزة، ردود فعل غاضبة، لا سيما في أوساط الجالية العربية والمسلمة.