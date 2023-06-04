ما أهداف واشنطن من إرسال كريتنبرينك إلى بكين؟

وتوترت العلاقات بين البلدين في الأشهر التي تلت لقاء جمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ، خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، في تشرين الثاني/نوفمبر؛ بسبب المواقف المتباعدة بين الجانبين إزاء ملف تايوان والحرب الدائرة في أوكرانيا، وتحالف بكين الخفي مع موسكو، والمحادثات النووية المجمدة بسبب شروط الصين المسبقة.

حوادث خطرة

يأتي الإعلان عن زيارة دانيال كريتنبرينك، فيما تتصاعد الحوادث البحرية والجوية بين القوات الأمريكية والصينية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث ندد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بات رايدر، بالتصرفات "الخطرة بشكل متزايد" للجيش الصيني في المنطقة، فيما تتهم السلطات الصينية الولايات المتحدة بالتسبب "عمدًا باضطرابات في مضيق تايوان" الذي تطالب بحقوق سيادية فيه.

وتعتبر الصين (تايوان) جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها على استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، ومحذرة من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بحلف شمال الأطلسي "الناتو" في المنطقة، وتعيش الجزيرة في ظل خوف دائم من غزو محتمل كالذي حصل في أوكرانيا.