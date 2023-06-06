أوكرانيا.. السيول تجتاح المدن بعد تدفق المياه من سد نوفا كاخوفكا

أجلت السلطات مئات الأشخاص من التجمعات السكنية على امتداد القطاع الجنوبي من نهر دنبيرو في أوكرانيا، الثلاثاء، بعدما تدفقت المياه من سد نوفا كاخوفكا المتصدع، وغمرت الشوارع والميادين.

وأدى انهيار حاجز على الطرف الجنوبي لخزان كاخوفكا الضخم إلى تدفق السيول، ما يفاقم مأساة آلاف المحاصرين على خطوط المواجهة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وتسيطر روسيا على الضفة اليسرى من نهر دنبيرو والسد، بينما تسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى، ويُلقي كل طرف مسؤولية ذلك الضرر على الآخر.