إيطاليا تقلص عدد قواتها في النيجر
أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، تقليص عدد قواتها في النيجر؛ بهدف توفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش.
وأقلعت طائرة عسكرية إيطالية من نيامي عاصمة النيجر وهبطت في روما، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وعلى متنها 65 جنديا إيطاليا وعشرة جنود أمريكيين.
يأتي ذلك في وقت تهدد فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا في النيجر، بحال عدم التراجع عن انقلاب وقع في 26 يوليو تموز وأطاح بالرئيس محمد بازوم، حيث تنتهي المهلة التي حددتها المجموعة اليوم الأحد.
وبينت وزارة الدفاع الإيطالية بأن عملية النقل الجوي تم ترتيبها لزيادة "الاستقلالية اللوجيستية" للقاعدة العسكرية الإيطالية "بما يحسن طاقتها الاستيعابية للاستضافة إذا أصبح من الضروري استقبال مدنيين وإجلاؤهم في حالة الطوارئ".
ومن المقرر، بحسب الوزارة، تسيير المزيد من الرحلات الجوية من النيجر في الأيام المقبلة"، لافتة إلى أن 250 جنديا إيطاليا موجودون في النيجر حاليا بهدف مكافحة عمليات التمرد وإجراء تدريبات عسكرية، وسيبقون هناك في الوقت الراهن.
وأجلت إيطاليا، الأسبوع الماضي، 36 من مواطنيها من نيامي، بالإضافة إلى العشرات من رعايا الدول الأخرى، تاركة نحو 40 مدنيا إيطاليا معظمهم من العاملين في منظمات غير حكومية في البلد الأفريقي.