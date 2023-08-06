إيطاليا تقلص عدد قواتها في النيجر

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، تقليص عدد قواتها في النيجر؛ بهدف توفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش.

وأقلعت طائرة عسكرية إيطالية من نيامي عاصمة النيجر وهبطت في روما، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وعلى متنها 65 جنديا إيطاليا وعشرة جنود أمريكيين.

يأتي ذلك في وقت تهدد فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا في النيجر، بحال عدم التراجع عن انقلاب وقع في 26 يوليو تموز وأطاح بالرئيس محمد بازوم، حيث تنتهي المهلة التي حددتها المجموعة اليوم الأحد.