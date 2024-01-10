فيديو.. مجموعة مسلحة تسيطر على محطة تلفزيون في الإكوادور

يأتي الحادث في غمرة خطف ما لا يقل عن سبعة من ضباط الشرطة وسلسلة من الانفجارات وبعد يوم من إعلان الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ.

وأعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، الإثنين، حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

وقال الرئيس في منشور على إنستغرام "لقد وقّعتُ للتوّ مرسوم إعلان حالة الطوارئ لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلّحة في عملياتها".

وتجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل السجون.

وأرفقت حالة الطوارئ مع فرض حظر تجوّل ليلي من الساعة 23,00 وحتى الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي.