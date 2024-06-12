ماكرون: قرار حل البرلمان جاهز منذ أسابيع

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّه خطط لحل البرلمان منذ أسابيع، حتى قبل صعود اليمين المتطرف الفرنسي في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال ماكرون في حديث لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن هناك سببين دفعاه إلى اتخاذ قرار حل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات المبكرة "عن اقتناع تام"، وأضاف "سأذهب إلى هناك للفوز".

وبعد يومين من قراره المفاجئ حل البرلمان يشرح إيمانويل ماكرون للصحيفة الفرنسية السببين الرئيسيين اللذين دفعاه إلى هذا الخيار: الأول هو ​​الشعور بالاضطراب الناجم عن المناقشات في البرلمان، لا سيما في الأسابيع الأخيرة عندما لوح الممثلون المنتخبون لـ "فرنسا الأبية" بأعلام فلسطين، والثاني هو دفع النواب إلى "تقديم قدر أكبر من الوضوح" في ممارسة مهامهم داخل البرلمان، وفق تعبيره.