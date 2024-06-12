ماكرون: قرار حل البرلمان جاهز منذ أسابيع
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّه خطط لحل البرلمان منذ أسابيع، حتى قبل صعود اليمين المتطرف الفرنسي في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وقال ماكرون في حديث لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن هناك سببين دفعاه إلى اتخاذ قرار حل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات المبكرة "عن اقتناع تام"، وأضاف "سأذهب إلى هناك للفوز".
وبعد يومين من قراره المفاجئ حل البرلمان يشرح إيمانويل ماكرون للصحيفة الفرنسية السببين الرئيسيين اللذين دفعاه إلى هذا الخيار: الأول هو الشعور بالاضطراب الناجم عن المناقشات في البرلمان، لا سيما في الأسابيع الأخيرة عندما لوح الممثلون المنتخبون لـ "فرنسا الأبية" بأعلام فلسطين، والثاني هو دفع النواب إلى "تقديم قدر أكبر من الوضوح" في ممارسة مهامهم داخل البرلمان، وفق تعبيره.
ولكن ماكرون أكد أنه قبل كل شيء كانت النتيجة التي حققها التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مساء الأحد في انتخابات البرلمان الأوروبي هي التي حسمت الأمر.
وقال الرئيس الفرنسي إنه ظل يفكر في هذا القرار لعدة أسابيع، قبل أن يحسم أمره مساء يوم الأحد.
وأكد ماكرون أنه "لا يمكننا أن نتصرف وكأن شيئًا لم يحدث"، على الرغم من أنه أوضح مرارًا أنه "لن يستخلص دروس السياسة الداخلية من الانتخابات الأوروبية".
وقال ماكرون إنه واثق من الفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها، وإن حملة هذه الانتخابات ستُثبت أن حزب الجبهة الوطنية "ليس مستعدًا للحكم" وفق تعبيره.
ورفض الرئيس الفرنسي وصف بعض المتابعين لقراره بـ "المجنون" مؤكدًا أنه درس القرار جيدًا قبل اتخاذه، وهو يعدّه "بادرة ثقة تجاه الفرنسيين".