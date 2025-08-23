غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
العالم

زيلينسكي يطالب "دول الجنوب" بالضغط لدفع روسيا نحو السلام
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: حساب زيلينسكي في "إكس"
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2025، 12:43 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على دول الجنوب العالمي أن تدفع روسيا نحو السلام في حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة على دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه في منصة "إكس"، بعد حديثه مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا: "أكدت من جديد استعدادي لأي شكل من أشكال الاجتماع مع الرئيس الروسي. ومع ذلك، نرى أن موسكو تحاول مجددًا أن تطيل أمد الأمور أكثر".

وأضاف: "من المهم أن يرسل الجنوب العالمي إشارات وثيقة الصلة ويدفع روسيا نحو السلام".

وسبق لزيلينسكي أن أعلن أن موسكو تحاول وسعها لمنع لقائه بنظيره الروسي.

