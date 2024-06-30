ماكرون يدعو لمواجهة اليمين المتطرف عبر تحالف واسع في الجولة الثانية
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.
وتأتي دعوة ماكرون بعد أن تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الدورة الأولى، وفقًا لما أوردت وكالة "فرانس برس".
وقال ماكرون إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى، تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي".
وأشار في تصريح مكتوب إلى أنه لـ"مواجهة التجمع الوطني، آن الوقت لتحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".
وخلال الجولة الأولى يمكن انتخاب ما يصل 100 نائب معظمهم من مرشحي حزب التجمع الوطني، فيما يجري حسم بقية المقاعد الـ577 خلال الجولة الثانية المُقررة في الـ7 من شهر تموز/يوليو المُقبل.