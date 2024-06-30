ماكرون يدعو لمواجهة اليمين المتطرف عبر تحالف واسع في الجولة الثانية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وتأتي دعوة ماكرون بعد أن تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الدورة الأولى، وفقًا لما أوردت وكالة "فرانس برس".

وقال ماكرون إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى، تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي".