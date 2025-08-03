من حزب زيلينسكي.. نائب بارز أحد أضلع فضيحة المسيّرات في أوكرانيا

ألقت السلطات الأوكرانية القبض على 4 أشخاص في أوكرانيا عقب اكتشاف فضيحة جديدة بشأن الرشاوي تتعلق بعقود شركات تصنيع طائرات مسيّرة، ذكرت تقارير أنه تم التوقيع عليها بأسعار مرتفعة للغاية، مما يضر بالموارد المالية للبلاد.

ويأتي الجدل بعد أيام من تراجع الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن المصادقة على مشروع قانون بارز يتعلق باستقلال مكتب مكافحة الفساد في البلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأفادت السلطات في كييف بالاعتقالات التي تمت، يوم السبت، وذكرت أن أحد المشتبه بهم هو أوليسكي كوزنتسوف، وهو نائب برلماني ينتمي إلى حزب زيلينسكي، حزب "خادم الشعب".

وذكر الحزب أنه تم تعليق عضوية كوزنتسوف خلال مدة التحقيق وتوقفت مهامه القيادية في فرع الحزب الإقليمي، بينما يدرس حزبه إجراء استبعاده النهائي من الحزب إذا ثبتت التهم.

وكوزنتسوف من مواليد 1972 في مدينة "سيفيرودونتسك" بمقاطعة "لوغانسك" في شرق أوكرانيا. وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وكان رجل أعمال في السابق قبل دخوله السياسة.

وتستهدف الاتهامات التي وجهها ناشطون في مجال مكافحة الفساد موظفين مدنيين على المستوى الإداري وأفراد بالحرس الوطني.

وأعلن وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن أفراد الشرطة النظاميين المتورطين تم وقفهم عن العمل أيضاً.

وتشير المزاعم إلى أن المشتبه بهم وقعوا عقودا لشراء مسيرات بأسعار مرتفعة ثم حصلوا على رشاوي بنسبة 30 %.