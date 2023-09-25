بعد عامين من الانسحاب.. خبراء: "الغنيمة الأمريكية" ساهمت في تمدد طالبان
منذ الانسحاب الأمريكي المثير للجدل من أفغانستان في آب/ أغسطس 2021، وسقوط البلاد سريعا من يد "الحلفاء" في كابول بقبضة حركة طالبان، الغريم التاريخي للإدارة الأمريكية، تناقلت وكالات الأنباء الحديث عن "غنيمة" من الأسلحة الأمريكية استولت عليها الحركة.
مراقبون كانوا قد تنبأوا مبكرا بتمدد حركة طالبان في البلاد واستسلام القوات الأفغانية، في ظل اختلال واضح في موازين القوى والاستعدادات بين الطرفين، مثيرين سيلا من الأسئلة عن جدوى مليارات الدولارات التي أنفقتها واشنطن في تسليح الجيش الأفغاني.
بعد أكثر من عامين على هذا الانسحاب، وفي تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين، جدد خبراء عسكريون باكستانيون التأكيد أن "أنظمة الأسلحة الأمريكية عززت بشكل كبير قدرة حركة طالبان على استهداف قوات الأمن الباكستانية في المناطق الحدودية الباكستانية- الأفغانية".
وفي إشارة إلى حجم التفوق العسكري للحركة، أشارت الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية خلفت وراءها طائرات ومدافع ومركبات وذخيرة ومعدات متخصصة مثل نظارات الرؤية الليلية والأجهزة البيومترية، بقيمة 7.2 مليار دولار، مؤكدة أن "طالبان" سيطرت على أكثر من 300 ألف سلاح خفيف، و26 ألف سلاح ثقيل، ونحو 61 ألف مركبة عسكرية.
ووفق الخبراء العسكريين، فإن هذه الأسلحة النوعية كانت سببا محوريا في توسيع نطاق سيطرة الحركة في البلاد.
في شهر نيسان أبريل الماضي كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أصدرت ملخصا للتقارير السرية، التي ألقى معظمها اللوم على سلفه دونالد ترامب في انسحاب الولايات المتحدة "الفوضوي" من أفغانستان، لفشله في التخطيط للانسحاب الذي اتفق عليه مع حركة طالبان.
وأعلن البيت الأبيض، في ذلك الوقت، أنه سلّم الكونغرس تقريراً سرّياً مدافعاً عن مسار الانسحاب الذي أنهى 20 عاماً من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان، حيث قال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنه "ما من شيء كان بإمكانه تغيير مسار الانسحاب".