بعد عامين من الانسحاب.. خبراء: "الغنيمة الأمريكية" ساهمت في تمدد طالبان

منذ الانسحاب الأمريكي المثير للجدل من أفغانستان في آب/ أغسطس 2021، وسقوط البلاد سريعا من يد "الحلفاء" في كابول بقبضة حركة طالبان، الغريم التاريخي للإدارة الأمريكية، تناقلت وكالات الأنباء الحديث عن "غنيمة" من الأسلحة الأمريكية استولت عليها الحركة.

مراقبون كانوا قد تنبأوا مبكرا بتمدد حركة طالبان في البلاد واستسلام القوات الأفغانية، في ظل اختلال واضح في موازين القوى والاستعدادات بين الطرفين، مثيرين سيلا من الأسئلة عن جدوى مليارات الدولارات التي أنفقتها واشنطن في تسليح الجيش الأفغاني.