مشروع قانون جديد في الشيوخ الأمريكي لتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

ذكر موقع "اكسبوس" الأمريكي، أن مجموعة من الأعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قدمت مشروع قانون يهدف إلى تعزيز منصب منسق الشؤون الأمنية الأمريكي لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال الموقع، إن مشروع القانون الذي قدمته المجموعة بقيادة العضو الديمقراطي جون أوسوف يوفر الحماية للمنصب من أن يتعرّض للتخفيض على يد إدارات مستقبلية.

وأشار إلى أن منصب منسق الشؤون الأمنية يعتبر أحد أهم المواقع الحساسة في الجيش الأمريكي، ويلعب دورًا رئيسيًّا في التنسيق ما بين الجيش الإسرائيلي والقوى الأمنية الفلسطينية، وهو يلعب أيضًا دورًا دبلوماسيًّا.

وازدادت أهمية المنصب مع استمرار تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية واستمرار ضعف السلطة الفلسطينية. كما أنه كان حيويًّا بعد مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، بحسب الموقع.