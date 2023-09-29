مشروع قانون جديد في الشيوخ الأمريكي لتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية
ذكر موقع "اكسبوس" الأمريكي، أن مجموعة من الأعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قدمت مشروع قانون يهدف إلى تعزيز منصب منسق الشؤون الأمنية الأمريكي لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقال الموقع، إن مشروع القانون الذي قدمته المجموعة بقيادة العضو الديمقراطي جون أوسوف يوفر الحماية للمنصب من أن يتعرّض للتخفيض على يد إدارات مستقبلية.
وأشار إلى أن منصب منسق الشؤون الأمنية يعتبر أحد أهم المواقع الحساسة في الجيش الأمريكي، ويلعب دورًا رئيسيًّا في التنسيق ما بين الجيش الإسرائيلي والقوى الأمنية الفلسطينية، وهو يلعب أيضًا دورًا دبلوماسيًّا.
وازدادت أهمية المنصب مع استمرار تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية واستمرار ضعف السلطة الفلسطينية. كما أنه كان حيويًّا بعد مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، بحسب الموقع.
وعلى إثر كشف موقع "اكسيوس" العام الماضي، عزم وزارة الدفاع "البنتاغون" تخفيض رتبة المنصب من رتبة جنرال إلى عقيد، قاد السيناتور اوسوف والسيناتور ليندسي غراهام مجموعة من 34 عضوًا، لحث إدارة الرئيس جو بايدن على إلغاء الخطوة. وهو ما تم بعد عدة أشهر.
ويذكر مشروع القانون أنّ التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يصبّ في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، لأنه يساعد في تقليل الحاجة إلى تدخلات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ويوفر قدرًا أكبر من الاستقرار والأمان للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
كما سيخوّل مشروع القانون تخصيص 75 مليون دولار للمنسق الأمني الأمريكي ولفريقه لكل سنة من السنوات المالية الخمس بعد إقرار مشروع القانون.
ووفقًا لنص المشروع، فإنّ رتبة المنسق الأمني يجب أن تكون ضابطًا برتبة جنرال. وفي حال أريد في المستقبل تخفيض الرتبة، يجب على وزير الدفاع تقديم مذكرة خطية مع التبرير.
كما يطلب مشروع القانون من وزير الخارجية ومن المنسق الأمني إرسال تقرير خطي إلى الكونغرس حول عمل المنسق.
المصدر: موقع "اكسيوس" الأمريكي