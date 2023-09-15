بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبقي عقوبات إيران المرتبطة بالصواريخ الباليستية

وقالت مصادر أوروبية إن هناك ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات، وهي استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان طهران من فوائد الاتفاق النووي نظرا لانتهاكها إياه؛ وإن لم يحدث هذا إلا بعد أن انتهكته الولايات المتحدة.

ورفضت إيران القرار ووصفته بأنه "غير قانوني واستفزازي". وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان "مما لا شك فيه أن إيران سترد ردا متناسبا على هذا... الإجراء الذي ينتهك بوضوح التزامات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231"، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تلقى رسالة من الترويكا تبلغه بقرارها وإنه نقلها إلى إيران والصين وروسيا، المشاركين الآخرين في الاتفاق. وأضاف بوريل "بصفتي منسقا، سأتشاور مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن المضي قدما".

ويعكس الإبقاء على العقوبات المساعي الغربية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية ووسائل إطلاقها على الرغم من انهيار اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

ويحدد اتفاق 2015 "يوما انتقاليا" بعد ثماني سنوات، تُرفع فيه العقوبات المتبقية المتعلقة بالصواريخ الباليستية والنووية المفروضة على إيران.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستحول عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كان من المقرر رفعها الشهر المقبل إلى قانون محلي تبقي بموجبه بريطانيا والاتحاد الأوروبي العقوبات الحالية. وقالت الترويكا الأوروبية "التزامنا بإيجاد حل دبلوماسي ما زال قائما.

وهذا القرار لا يصل إلى حد فرض عقوبات إضافية أو تفعيل آلية معاودة فرض العقوبات. وقال البيان البريطاني "نحن على استعداد للتراجع عن قرارنا، إذا نفذت إيران التزاماتها في الاتفاق النووي بالكامل".