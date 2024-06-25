سطوة يمينية وصعود شعبوي.. أبرز ملامح البرلمان الفرنسي القادم

ويستفيد حزب جوردان بارديلا ومارين لوبان من زخم الانتخابات الأوروبية، التي حل فيها في المركز الأول وحصل على 31.37% من الأصوات و30 منتخبًا.

وخلال الانتخابات التشريعية السابقة، التي أجريت العام 2022 كان نصيبهم على 89 نائبًا، وهو رقم قياسي بالفعل لهذا الحزب السياسي.

تقدم الجبهة الشعبية الجديدة

كما أظهرت نتائج الاستطلاعات أن الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم (فرنسا الأبية، الحزب الاشتراكي، الحزب الشيوعي الفرنسي) على 181 ممثلًا في الجمعية الوطنية.

وقبل حل البرلمان كان تحالف قوى اليسار "NUPES"، الذي شُكل في العام 2022، يملك 149 مقعدًا في قصر بوربون، وفي الانتخابات الأوروبية، قدم كل حزب يساري نفسه بشكل مستقل، وجاءت القائمة العامة لحزب "PS/Place"، بقيادة رافائيل جلوكسمان في المرتبة الأولى بين القوى اليسارية بنسبة 13.83%.

تراجع "الرئاسية والليبراليين"

وتوقعت الاستطلاعات خسارة كبيرة للأغلبية الرئاسية، التي تضم (النهضة، الحركة الديمقراطية، آفاق)، حيث سيحصل الحزب في المتوسط على 98 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 250 مقعدًا قبل حل المجلس.

وسيسجل الجمهوريون خسائر كبيرة، إذ تشير التوقعات المختلفة إلى حصول حزب يمين الوسط وحلفائه على 37 نائبًا، من 62 قبل إعلان إيمانويل ماكرون.