بسبب جائزة والهولوكوست.. مغنية تُعكّر علاقة بولندا بإسرائيل
أثارت تصريحات أطلقتها مغنية إسرائيلية حفيظة بولندا عندما خلطت الفن بالسياسة بعد فوزها بمسابقة غنائية في أوروبا.
وتقدمت المغنية الإسرائيلية "نوعا كيريل" على منافستها البولندية في مسابقة "يوروفيجين"، فأطلقت تصريحا أثار غضب واروسو.
وقالت كيريل، إن فوزها في المسابقة على منافستها البولندية يشكل انتصارًا بعد نجاة عائلتها من الموت في الهولوكوست.
وأثارت هذه التصريحات غضب بولندا التي دعا نائب وزير خارجيتها باول جابلونسكي المغنية كيريل لزيارة بلاده قائلًا: "لترى بأم عينها الأماكن التي ارتكب فيها النازيون جرائم ضد البولنديين واليهود في بلادنا".
وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة المطربة على الإنجاز الذي وصفاه بـ "المشرف" حيث احتلت المركز الثالث في يوروفيجن.
وكانت أزمة قد تفجرت بين إسرائيل وبولندا في وقت سابق، بعد إصدار وارسو قانونا يحد من قدرة اليهود على استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها إبان الحرب العالمية الثانية.
غير أن إسرائيل وبولندا أعلنتا في وقت سابق، انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي استمرت سنوات.
ويعود أصل الخلافات بين البلدين إلى إصدار وارسو قانونا يحد من قدرة اليهود على استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها إبان الحرب العالمية الثانية.
كما ارتفعت حدة التوترات بين البلدين خلال العامين الماضيين، بعد وقف تل أبيب رحلات الشباب الإسرائيلي إلى معسكرات الإبادة في بولندا.
وطالبت بولندا بتغيير خطة برنامج الرحلات حتى لا تتسبب في "تعزيز الصور النمطية الزائفة تجاه البولنديين".
وأعلن يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي في العام الماضي، إلغاء إسرائيل رحلات تعليمية إلى بولندا للآلاف من طلبة المدارس الثانوية، بسبب ما وصفها آنذاك بأسباب تتعلق بـ"مناهج الهولوكوست".
وقال لابيد، إن بولندا منعت الوفود الإسرائيلية من التعرف على دور المواطنين البولنديين في التعاون مع النازي أثناء الهولوكوست.
وكان البلولنديون قد أعربوا عن استيائهم من رحلات الشباب الإسرائيلي إلى بلدهم.
ومن شأن تصريحات المغنية كيريل أن تعيد الخلافات بين تل أبيب ووارسو، بعد أن تعهدت بولندا وإسرائيل، في تموز/ يوليو الماضي، بتحسين العلاقات التي تدهورت بينهما، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك في بيان "نبدأ فصلًا جديدًا في العلاقات مع بولندا".
يذكر أن نوعا كيريل، هي مغنية، وممثلة إسرائيلية شهيرة، وُلدت العام2001 وحققت شهرة كبيرة في إسرائيل، بأداء الأغاني العبرية الشبابية والبوب.