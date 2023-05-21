بسبب جائزة والهولوكوست.. مغنية تُعكّر علاقة بولندا بإسرائيل

أثارت تصريحات أطلقتها مغنية إسرائيلية حفيظة بولندا عندما خلطت الفن بالسياسة بعد فوزها بمسابقة غنائية في أوروبا.

وتقدمت المغنية الإسرائيلية "نوعا كيريل" على منافستها البولندية في مسابقة "يوروفيجين"، فأطلقت تصريحا أثار غضب واروسو.

وقالت كيريل، إن فوزها في المسابقة على منافستها البولندية يشكل انتصارًا بعد نجاة عائلتها من الموت في الهولوكوست.

وأثارت هذه التصريحات غضب بولندا التي دعا نائب وزير خارجيتها باول جابلونسكي المغنية كيريل لزيارة بلاده قائلًا: "لترى بأم عينها الأماكن التي ارتكب فيها النازيون جرائم ضد البولنديين واليهود في بلادنا".

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة المطربة على الإنجاز الذي وصفاه بـ "المشرف" حيث احتلت المركز الثالث في يوروفيجن.