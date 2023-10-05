مقتل 8 أكراد بغارة تركية.. وأنقرة تلوح بشن عملية برية في سوريا



قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية الخميس، إن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا بعد أن خلصت أنقرة إلى أن مهاجمين اثنين فجَّرا قنبلة قرب بنايات حكومية مطلع الأسبوع، أتيا من سوريا.

وأضاف المسؤول "هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدًا لتركيا. عملية برية هي أحد الخيارات للقضاء على هذا التهديد لكنه ليس الخيار الوحيد بالنسبة إلينا".

ونفذت تركيا بين عامي 2016 و2019، ثلاث عمليات كبرى في شمال سوريا ضد القوات والتنظيمات الكردية.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني محلي، إن 8 أشخاص قتلوا الخميس، عندما استهدفت ضربة جوية تركية منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وجاءت الضربة بعد أن قالت تركيا إن كل المنشآت العسكرية الكردية في سوريا والعراق ستكون أهدافًا عسكرية مشروعة.