السفيرة الأمريكية تزور إيفان غيرشكوفيتش المعتقل في روسيا

أعلنت السفيرة الأمريكية في روسيا لين تريسي الإثنين أنّ مواطنها الصحفي إيفان غيرشكوفيتش المسجون في روسيا بتهمة التجسّس "بصحة جيدة" بعدما تمكّنت من زيارته لأول مرة منذ توقيفه.

وقالت تريسي في تغريدة نشرتها السفارة "لقد زُرت إيفان غيرشكوفيتش الصحافي في وول ستريت جورنال اليوم في سجن ليفورتوفو... إنّه بصحّة جيّدة ويبقى قوياً"، داعية مجدّداً إلى إطلاق سراح الصحفي الأمريكي عشيّة مثوله أمام محكمة استئناف بعد الطعن في اعتقاله.

وكانت أجهزة الاستخبارات الروسية أعلنت في 30 آذار/مارس توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في موسكو والصحفي السابق في وكالة فرانس برس أثناء قيامه بعمله في ايكاتيرينبورغ.

واتّهمته السلطات خصوصًا بجمع معلومات عن قطاع صناعة الدفاع، وصُنّف الملف بأكمله على أنّه سرّي.

ونفى كلّ من غيرشكوفيتش وصحيفة وول ستريت جورنال وأقاربه والحكومة الأمريكية تهم التجسّس الموجهة للصحفي والتي يُعاقَب عليها بالسجن 20 عامًا، علمًا أنّها المرة الأولى التي تتّهم فيها موسكو صحافيًا أمريكيًا بالتجسّس منذ الحقبة السوفياتية.

ويرى العديد من المراقبين أنّ موسكو قد تستخدم الصحفي في إطار تبادل محتمل للأسرى مع واشنطن في المستقبل.

ولم يُعلَن بعد عن تاريخ بدء محاكمة غيرشكوفيتش.