بالفيديو.. معركة بالفؤوس والسكاكين بين البحرية الصينية والفلبينية

أظهر مقطع فيديو اشتباكات عنيفة، بالفؤوس والسكاكين، بين خفر السواحل الصينيين وعناصر في البحرية الفلبينية بالقرب من جزيرة مرجانية إستراتيجية في بحر الصين الجنوبي.

وقللت بكين من أهمية الحادث وقالت إن جنودها اتخذوا تدابير"احترافية ومعتدلة" خلال المواجهة.

وحصلت المواجهة، الاثنين، خلال مهمة إمداد للجنود الفلبينيين المتمركزين على متن سفينة عسكرية معطلة في جزيرة سكند توماس المرجانية، وفق مانيلا.

كما أظهرت صور للمواجهة نشرها الجيش الفلبيني، قوارب صغيرة على متنها بحّارة من الصين يصرخون وهم يرفعون سكاكين وفأسًا ويضربون قاربًا مطاطيًّا بالعصي.

وقال الجيش الفلبيني إنّ البحّار الصيني الذي كان يحمل فأسًا "هدّد بإيذاء" جندي فلبيني، بينما هدّد آخرون "صراحة بإيذاء" القوات الفلبينية.