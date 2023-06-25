دوره انتهى للأبد في روسيا.. "طباخ بوتين" و العشاء الأخير

تنفَّس الشعب الروسي الصعداء بعد يوم طويل، شهد أخطر أزمة أمنية تمر بها البلاد منذ عقود، تفاجأ بها الروس والعالم أجمع.

وحملت أحداث التمرد الدرامية، التي قادها زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، الكثير من التكهنات والتحليلات والمعلومات، وإنْ كانت غير مكتملة.

ورأى إيغور يورشينكو، الخبير في الشؤون الروسية، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "ما فعله يفغيني بريغوجين، لم يتوقعه أحد، وإن كان على ما يبدو أنه واثق من نهايته".

واستدرك قائلًا: "لكن النهاية كانت ربما ستكون غير ما انتهت عليه القضية، خاصة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل القوات الشيشانية إلى مدينة روستوف، ولو لم ينصع بريغوجين لكانت روستوف غرقت بالدماء".

لماذا زحفت "فاغنر" صوب العاصمة؟

وحول أسباب 'التمرد العسكري" الذي قاده بريغوجين، يقول يورشينكو:"لم يتحرك بريغوجين لأنه يريد احتلال روسيا، هذا كلام غير منطقي، وهو يعلم تمامًا أنه غير قادر على إسقاط قيادة وزارة الدفاع، التي تقود جيشًا يعتبر ثاني أقوى جيش في العالم".

وأضاف: "لكنَّ هذا الرجل تحرك من وجهة نظري لأنه كان يملك معلومات مؤكدة أنه ستتم تصفيته، وطي صفحة (فاغنر) نهائيًّا، والتي بدأت التمرد ليس من يوم الخميس فقط، بل منذ أن هدَّد مؤسسها، قبل مدة، بالانسحاب من باخموت بعد أن سيطر عليها، وهذا يعتبر تمرّدًا في الأعراف العسكرية أيضًا"، وفق تعبيره.