وسط أزمة مالية.. إسرائيل تقر ميزانية ضخمة للحرب في 2024

ووافقت إسرائيل، العام الماضي، على ميزانية لمدة عامين لعامي 2023 و2024، لكن الحرب في غزة أضرت بشدة بالمالية العامة للحكومة؛ ما تطلب تعديلات للميزانية وإنفاقًا إضافيًا.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وافق، في ديسمبر/ كانون الأول، على ميزانية حرب خاصة، للعام 2023، بقيمة نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب، وتعويض المتضررين من هجمات حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، التي أشعلت فتيل الحرب.

وقالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف - على الأرجح - ما لا يقل عن 50 مليار شيكل أخرى في العام 2024، كما ستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لثلاثة أمثال تقريبًا إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى فبراير/ شباط.