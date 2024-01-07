وسط أزمة مالية.. إسرائيل تقر ميزانية ضخمة للحرب في 2024
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب، لعام 2024 يوم الخميس المقبل، وذلك بعدما وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.
وفي بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، أضاف سموتريتش أن "جنود الاحتياط وأسرهم من أولويات دولة إسرائيل، وهم ركيزة ميزانية 2024 التي سنقدمها في نهاية هذا الأسبوع".
ووافقت إسرائيل، العام الماضي، على ميزانية لمدة عامين لعامي 2023 و2024، لكن الحرب في غزة أضرت بشدة بالمالية العامة للحكومة؛ ما تطلب تعديلات للميزانية وإنفاقًا إضافيًا.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وافق، في ديسمبر/ كانون الأول، على ميزانية حرب خاصة، للعام 2023، بقيمة نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب، وتعويض المتضررين من هجمات حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، التي أشعلت فتيل الحرب.
وقالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف - على الأرجح - ما لا يقل عن 50 مليار شيكل أخرى في العام 2024، كما ستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لثلاثة أمثال تقريبًا إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى فبراير/ شباط.