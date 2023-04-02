وكالة: إيران وجهت تحذيرا لطائرة أمريكية قرب خليج عمان

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن بحرية الجمهورية الإسلامية القول اليوم الأحد إنها وجهت تحذيرا لطائرة استطلاع أمريكية قرب خليج عُمان.

وجاء في تقرير الوكالة: "بعد التحذير، تم منع الطائرة من دخول أجواء البلاد دون تصريح"، وعرّف الطائرة بأنها من طراز (إي.بي-3إي).

وبينما ذكرت الوكالة في البداية أن الطائرة عبرت إلى داخل المجال الجوي الإيراني، قالت لاحقا إنها لم تدخل الأجواء الإيرانية وإنها غادرت بعد التحذير.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وسبق لإيران أن خاضت مواجهات مماثلة مع القوات الأمريكية، ففي 2019 أسقطت طهران طائرة مُسيرة أمريكية قالت إنها كانت تحلق فوق جنوب إيران.

وفي 31 ديسمبر كانون الأول، قالت إيران إن جيشها أطلق طائرة مسيرة لتحذير طائرة استطلاع كانت تحاول الاقتراب من مناورات إيرانية على ساحل الخليج، دون أن تحدد هوية الطائرة.