وسط جبهات مشتعلة.. أوكرانيا عاجزة عن تسريح جنودها بسبب "تشريعي"

تواجه أوكرانيا مأزقا حقيقيا يتعلق بجنودها المنتشرين على جبهات القتال مع روسيا، بسبب تعقيدات قانونية، بالتوازي مع الصعوبات التي يواجهها الجنود على الميدان في مختلف محاور القتال.

وعندما سُئل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا في البرلمان عن موعد عودة الجنود الأوكرانيين الذين قاتلوا منذ الأيام الأولى للحرب الروسية إلى ديارهم، أجاب: "عندما نهزم العدو".

ومع دخول الحرب عامها الرابع وعدم وجود نهاية واضحة في الأفق، لفتت تصريحات زيلينسكي، التي أدلى بها عقب تعديل حكومي كبير، الانتباه مجددًا إلى مسألة حساسة للغاية، وهي مسألة ما إذا كان ينبغي تسريح الجنود من الخدمة العسكرية أثناء استمرار الحرب، وفق تقرير لموقع "كييف إنديبندنت".

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وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأوكرانية لم تُنشئ منذ بدء الحرب نظامًا لتدوير الجنود الذين يُخرجون من الخدمة طويلة الأمد أو تسريحهم بعد فترات انتشار مطولة، موضحا أنه "بموجب التشريع الحالي، لا يُسمح بالتسريح إلا بعد رفع الأحكام العرفية".

ويضيف التقرير أن "التحدي ليس تشريعًا فحسب، بقدر ما هو تجنيد عدد كافٍ من الجنود الجدد لتعويض أولئك الذين كانوا في الخدمة المستمرة منذ عام 2022. باختصار، لا تحشد أوكرانيا عددًا كافيًا من القوات شهريًا للسماح للجنود بالتسريح، مما يترك العائلات تتساءل عن موعد عودة ذويهم من الجنود.

وفي مايو الماضي صرّح زيلينسكي بأن أوكرانيا تحشد حاليًا ما بين 25 ألفًا و27 ألف جندي شهريًا، بينما تحشد روسيا ضعف هذا العدد تقريبًا، وفي فبراير/شباط من هذا العام، صرّح زيلينسكي لمجلة الإيكونوميست بأن أوكرانيا حشدت 30 ألف جندي شهريًا بحلول عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن محاولات سابقة بُذلت لطرح تعديلات على اللوائح، إلا أن أيًا منها لم يُكتب له النجاح.

وأُدرج في البداية بندٌ يسمح بتسريح الجنود بعد ثلاث سنوات من الخدمة في مشروع قانون التعبئة لعام 2024، ومع ذلك، أُزيل هذا البند قبل القراءة الثانية في البرلمان بناءً على طلب القائد العام أوليكساندر سيرسكي، وفقًا لصحيفة "أوكرينسكا برافدا".

وفي أواخر يناير، أعدت وزارة الدفاع أيضًا مشروع قانون يُنظم تسريح الجنود وتبديلهم أثناء الأحكام العرفية، ولكن دون دعم من هيئة الأركان العامة، لم يُسجل الاقتراح في البرلمان، وفقًا للصحيفة.

وفي أبريل، أبلغت مديرية الاتصالات بالقوات المسلحة صحيفة "أوكرينسكا برافدا" أن مشروع القانون المتعلق بشروط الخدمة الواضحة لن يُحال إلى البرلمان إلا إذا كانت مستويات القوات كافية لمواصلة القتال ضد روسيا.