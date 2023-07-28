رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: رئيس النيجر "بخير"

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، قوله إنه تحدث اليوم الخميس، إلى رئيس النيجر محمد بازوم الذي قال جنود من الحرس الرئاسي إنهم أطاحوا به.

وقال فقي على هامش القمة الروسية الإفريقية التي تنعقد في سان بطرسبرغ "إنه في وضع جيد للغاية. بل إنني تحدثت معه اليوم. إنه بخير".

وكان فقي قد ندد أمس الأربعاء، بما قال إنها محاولة انقلاب على ما يبدو.

وحث بازوم، في منشورعلى مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، القوى الديمقراطية على مقاومة الاستيلاء على السلطة.

وتمكن الحرس الرئاسي في النيجر من عزل الرئيس بازوم، في تحرك عسكري انتهى بإذعان الجيش.