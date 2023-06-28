بوتين: حرق المصحف "جريمة"

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء بحادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، مؤكدا أن ذلك جريمة.

وقال بوتين خلال زيارته أحد المساجد في داغستان، "هذا المصحف مقدس للمسلمين وكذلك مقدس للآخرين، نحن نعلم أنه في الدول الأخرى يتصرفون بشكل مختلف، ولا يحترمون المشاعر الدينية للآخرين، ويقولون أيضا إنها لا تعتبر جريمة في بلدنا نعتبر ذلك جريمة".

وأضاف بوتين، "بموجب الدستور وبموجب المادة 282 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية نعتبر هذه التصرفات جريمة، بما في ذلك عدم احترام الأديان والتحريض على الكراهية بين الأديان والطوائف".

وقال بوتين، "اليوم جميع المسلمين يحتفلون بالعيد ولذلك أنا هنا في المسجد وأود تهنئتك وجميع مسلمي روسيا بهذا العيد".

وأضاف موجها حديثه للمتواجدين في المسجد " الشكر للرب أنه بفضل رجال الدين مثلكم لدينا سلام قوي بين الأديان والطوائف داخل الدولة و هذا يعزز وحدة شعبنا متعدد الأعراق والطوائف".