بوتين: حرق المصحف "جريمة"
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء بحادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، مؤكدا أن ذلك جريمة.
وقال بوتين خلال زيارته أحد المساجد في داغستان، "هذا المصحف مقدس للمسلمين وكذلك مقدس للآخرين، نحن نعلم أنه في الدول الأخرى يتصرفون بشكل مختلف، ولا يحترمون المشاعر الدينية للآخرين، ويقولون أيضا إنها لا تعتبر جريمة في بلدنا نعتبر ذلك جريمة".
وأضاف بوتين، "بموجب الدستور وبموجب المادة 282 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية نعتبر هذه التصرفات جريمة، بما في ذلك عدم احترام الأديان والتحريض على الكراهية بين الأديان والطوائف".
وقال بوتين، "اليوم جميع المسلمين يحتفلون بالعيد ولذلك أنا هنا في المسجد وأود تهنئتك وجميع مسلمي روسيا بهذا العيد".
وأضاف موجها حديثه للمتواجدين في المسجد " الشكر للرب أنه بفضل رجال الدين مثلكم لدينا سلام قوي بين الأديان والطوائف داخل الدولة و هذا يعزز وحدة شعبنا متعدد الأعراق والطوائف".
وقال بوتين بعد تلقيه نسخة من القرآن الكريم هدية "شكرا جزيلا لكم على هذه الهدية وهذا المصحف سأضعه في المكان الذي يليق به في الكرملين".
ومزق شاب مصحفا وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى.
وفي وقت سابق أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها، وهو شاب عراقي يدعى "سلوان موميكا"، لإحراق نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد ستوكهولم الكبير اليوم الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى المبارك.
وقالت الشرطة في قرارها إن "طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق المصحف، لا تبرر بموجب القوانين الحالية رفض الطلب".
وجاء "الضوء الأخضر" بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية قرارا للشرطة برفض منح تصاريح لتظاهرتين في ستوكهولم كان سيُحرق المصحف خلالهما.