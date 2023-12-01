ما الدول التي يحق لها الحصول على أموال من "صندوق الأضرار المناخية"؟

حقق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) انتصارا مبكرا، اليوم الخميس، بموافقة الوفود على إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع الكوارث المناخية المكلفة، وفق تقرير نشرته رويترز.

وفتحت الوفود الباب أمام الحكومات لإعلان تقديم إسهامات جديدة، وذلك خلال إنشاء الصندوق في اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر أسبوعين.

وأعلنت عدة دول تقديم إسهامات بالفعل، لتبدأ بذلك سلسلة من التعهدات الصغيرة التي تأمل الدول في أن تكوّن مبلغا ضخما، بما في ذلك 100 مليون دولار من الإمارات التي تستضيف المؤتمر وما لا يقل عن 51 مليونا من بريطانيا و17.5 مليون من الولايات المتحدة وعشرة ملايين من اليابان.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بمبلغ 245.39 مليون دولار، والذي يشمل 100 مليون تعهدت بها ألمانيا.

وقد تسهم الانفراجة المبكرة في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي طالبت به الدول الفقيرة لسنوات، في تمهيد الطريق أمام تسويات أخرى سيجري التوصل إليها خلال القمة.

ومن المهام الرئيسة الأخرى في القمة أن تقوم الدول بتقييم التقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وعلى رأسها هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.

وتستعد الحكومات لإجراء مفاوضات ماراثونية على ما إذا كان من الواجب الاتفاق، للمرة الأولى، على التخلص التدريجي من استخدام العالم للفحم والنفط والغاز الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، وهو المصدر الرئيس للانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.