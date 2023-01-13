البيت الأبيض: بايدن لم يكن يعلم بوجود وثائق سرية في مركز الأبحاث أو منزله

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيير، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة الذي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنجتون.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية، وذلك بعد أن عين وزير العدل ميريك جارلاند مستشارا خاصا للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم العثور في المكانين.

وأكد جو بايدن، يوم الخميس، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل.

وقال بايدن لصحافيين: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة، نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".