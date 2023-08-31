أستراليا تعتزم تنظيم استفتاء تاريخي بشأن حقوق السكان الأصليين‎

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأربعاء، أن بلاده ستنظم استفتاءً تاريخيًا حول حقوق السكان الأصليين في 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك بهدف منح السكان الأصليين "صوتًا" في البرلمان، لكن هذا المشروع يقسم البلاد ويواجه خطر الرفض، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وقال ألبانيزي: "في هذا اليوم، ستتاح لكل أسترالي فرصة فريدة لتوحيد بلادنا، وتغييرها نحو الأفضل، وأطلب من جميع الأستراليين التصويت بنعم".

وأضاف: "التصويت بلا لا يقود إلى أي مكان، ويعني أنه لا شيء يتغيّر، والتصويت بلا يغلق الباب على فرصة المضي قدمًا، لا تغلقوا الباب أمام الجيل المقبل من السكان الأصليين الأستراليين".

وإذا اعتُمد المشروع الذي أُطلق قبل أشهر، سيتم الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين الذين يعيش أسلافهم في القارة منذ 60 ألف عام على الأقل، لأول مرة في الدستور، وسيكون لهم الحق بأن تستشيرهم الحكومة بشأن قوانين تؤثر على مجتمعاتهم.