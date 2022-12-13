روسيا وأوكرانيا تصفان وضع دونيتسك بـ"الصعب" وتدّعيان تحقيق تقدم عسكري

قالت روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن الوضع "صعب" في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك، شرق أوكرانيا، وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر.

وما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر/ أيلول بعد استفتاء نددت به أوكرانيا وحلفاؤها ووصفوه بأنه زائف وقسري.

وقال أكبر مسؤول معين من قبل موسكو في المناطق المحتلة من الإقليم بشرق أوكرانيا، إن التقدم في بعض المناطق كان صعبا، لكنه أضاف أن أكثر من نصف دونيتسك يخضع للسيطرة الروسية.